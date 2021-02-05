Суд отложил процесс по делу Навального о клевете на ветерана

В течение рабочего дня в суде успели выслушать показания потерпевшего, а также трёх свидетелей обвинения. Это если не считать реплик самого обвиняемого.

Сегодня, 5 февраля, в мировом суде Бабушкинского района Москвы прошло заседание по уголовному делу Алексея Навального. Блогера обвиняют по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Согласно действовавшей на момент совершения преступления редакции этой статьи, ему грозит штраф до одного миллиона рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов. Поправки, ужесточившие ответственность до двух лет лишения свободы, были приняты позже.

"На сегодня завершаем допрос свидетеля. Переносим заседание на 10:00 мск 12 февраля. Будет продолжен допрос свидетелей обвинения", — постановила судья Вера Акимова.

В течение судебного заседания обвиняемый проявлял неуважение к суду, отпускал оскорбительные реплики в адрес потерпевшего, его семьи, журналистов, судьи и прокурора. Кстати, сторону обвинения представляла, как и на заседании 2 февраля по делу о мошенничестве, Екатерина Фролова. Судебное заседание сегодня посетили дипломаты всего двух европейских стран, в отличие от предыдущего суда, когда их было почти двадцать.

2 июня 2020 года Алексей Навальный опубликовал в своих соцсетях ролик с участием ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко, высказавшегося за принятие поправок в Конституцию РФ. Комментарий Навального к ролику был крайне оскорбительного характера, родственникам пришлось вызывать скорую для 95-летнего ветерана. Сегодня ситуация повторилась: после хамских реплик Навального в адрес Игната Сергеевича ему снова стало плохо.