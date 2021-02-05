Женщина с лазером ослепила 12-летнего мальчика в театре в центре Москвы

В Москве 12-летний мальчик ослеп на один глаз после посещения театра на Тверском бульваре.

Медики диагностировали у него лучевой ожог.

Мать ребёнка обратилась с заявлением в полицию. По словам женщины, во время спектакля её сын стал жаловаться на острую боль в зрачках. Мальчика госпитализировали. Она также отметила, что во время сеанса какая-то незнакомая им девушка светила лазером.

По данному факту проводится проверка.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.