Министерство просвещения предлагает создать реестр поставщиков цифрового образовательного контента. Предполагается, что в него не смогут попасть иностранные юрлица.

Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ректор университета ИТМО Владимир Васильев.

"Что касается иностранного цифрового контента, то его, я думаю, в государственных школах не используют, если только в частных.

Любой контент, прежде чем он будет использоваться на занятиях, проходит определённую экспертизу, после чего его уже рекомендуют или не рекомендуют использовать в качестве учебника, учебного пособия или дополнительного материала. Это касается как бумажных, так и цифровых материалов.

Конечно, всё идёт к тому, что в образование будут постепенно внедряться цифровые программы", — пояснил собеседник "Правды.Ру".