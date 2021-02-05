Министерство просвещения предлагает создать реестр поставщиков цифрового образовательного контента. Предполагается, что в него не смогут попасть иностранные юрлица.
Данную инициативу в интервью "Правде.Ру" прокомментировал ректор университета ИТМО Владимир Васильев.
"Что касается иностранного цифрового контента, то его, я думаю, в государственных школах не используют, если только в частных.
Любой контент, прежде чем он будет использоваться на занятиях, проходит определённую экспертизу, после чего его уже рекомендуют или не рекомендуют использовать в качестве учебника, учебного пособия или дополнительного материала. Это касается как бумажных, так и цифровых материалов.
Конечно, всё идёт к тому, что в образование будут постепенно внедряться цифровые программы", — пояснил собеседник "Правды.Ру".
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...