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Испугавшаяся инопланетян женщина разобрала квартиру на кирпичи

Общество

Жительница города Щёлково в Подмосковье решила разобрать свою квартиру, расположенную в многоэтажном доме, на кирпичи. Ей удалось разобрать межкомнатные перегородки, пол и вентиляционные каналы, сообщает "Комсомольская правда". Свой поступок она объяснила тем, что испугалась инопланетян,

Испугавшаяся инопланетян женщина разобрала квартиру на кирпичи

Соседи женщины в течение нескольких месяцев жаловались на шум, а потом заметили, что в подъезде появились мешки с кирпичами.

Через некоторое время жильцы увидели в своих квартирах трещины, они решили, что из-за повреждения несущих стен дом может рухнуть. Кроме того, в квартиры начал проникать неприятный запах канализации.

Оказалось, что их соседка выбросила унитаз, а отходы стала сливать в вентиляцию.

Собственники обратились с заявлением в психиатрический диспенсер с просьбой посодействовать в решении проблемы. Женщину забрали на лечение.

В её квартире остались три кота, которые через вентиляцию заглядывают в комнаты соседей. За питомцами обещали присматривать коммунальщики.

Коммунальные службы начали проверку конструкций в квартире. Женщину через суд могут обязать установить все перегородки на место.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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