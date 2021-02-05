Беременным россиянкам хотят назначить новую выплату в размере 20 тыс. рублей. О том, кто получит право на получение данного пособия, в интервью "Правде.Ру" рассказал председатель Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР в ГД Ярослав Евгеньевич Нилов.

"Пока никакого законопроекта не поступало. Я как представитель фракции ЛДПР и представитель Социального комитета всегда за любые дополнительные меры поддержки, тем более беременной женщине или находящейся в отпуске по уходу за ребёнком. Но здесь важно определить критерии нуждаемости. У нас рожают и очень состоятельные женщины, например, жёны чиновников, топ-менеджеров госкорпораций, министров, депутатов, банкиров, олигархов. Явно, что помощь должна быть оказана именно тем, кто в ней нуждается. И в этом случае я двумя руками "за".

Сегодня женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет, в отпуске по беременности и родам, получают ежемесячные выплаты из Фонда социального страхования в зависимости от стажа работы за последние два года. Эта сумма умножается на коэффициент. Бывает, что у женщины нет трудового стажа. Например, у студентки. Именно поэтому минимальное пособие было установлено на уровне МРОТа как раз во время пандемии.

Что предлагается? В рамках этой системы увеличить пособие или это отдельным законом дополнительные пособия? Кому они будут выплачиваться? Ответы на эти вопросы можно получить только тогда, когда будет готов сам документ. Самое главное, чтобы были найдены средства на реализацию этих целей.

И важно, чтобы помощь оказывалась тем, кто в ней нуждается, а не всем подряд", — заключил собеседник "Правды.Ру".