С данным предложением выступило Министерство просвещения.
В реестр не смогут попасть иностранные юрлица.
Российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50%, тоже попадают под ограничения.
Поставщиком не смогут стать ИП или юрлица, находящиеся в процессе ликвидации или признанные банкротами.
В реестр цифрового образовательного контента будут включены юрлица, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, имеющие документы, подтверждающие его квалификацию и опыт работы в сфере образования. Кроме того, у юрлица не должно быть задолженности на налогам.
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...