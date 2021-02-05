Цифровой контент от иностранных поставщиков не допустят до школ

С данным предложением выступило Министерство просвещения.

В реестр не смогут попасть иностранные юрлица.

Российские компании, в уставном капитале которых доля участия иностранных юрлиц превышает 50%, тоже попадают под ограничения.

Поставщиком не смогут стать ИП или юрлица, находящиеся в процессе ликвидации или признанные банкротами.

В реестр цифрового образовательного контента будут включены юрлица, зарегистрированные в соответствии с российским законодательством, имеющие документы, подтверждающие его квалификацию и опыт работы в сфере образования. Кроме того, у юрлица не должно быть задолженности на налогам.