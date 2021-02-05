Всероссийскую перепись населения снова перенесли из-за COVID-19

В связи с неопределённой эпидемиологической ситуацией власти решили перенести основной этап переписи населения с апреля на сентябрь 2021 года.

"В настоящее время в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь 2021 года рассматривается как "окно возможностей" для проведения Всероссийской переписи населения в наиболее безопасный период", — сообщается на сайте Росстата.

Всероссийскую перепись населения переносят уже второй раз. Изначально она должна была проходить в октябре 2020 года, но в связи с угрозой распространения пандемии COVID-19 её перенесли на апрель 2021 года.