Левада-Центр*: несмотря на всё происходящее, россияне верят в Путина

Несмотря на недавние уличные протесты и пандемию, почти две трети россиян говорят, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента.

Такой вывод сделали социологи Левада-Центра* на основании очередного проведённого опроса общественного мнения.

64 % из 1600 опрошенных людей поддержали Путина (в ноябре таковых было 65%).

Как отмечается в опубликованном отчёте, поддержка президента была самой сильной среди лиц в возрасте 55 лет и старше, но большинство в каждой возрастной группе рассматривали его пребывание на посту как благоприятное до сих пор, включая 51 % людей в возрасте от 18 до 24 лет.

А вот касаемо общего положения дел в стране мнения разделились почти полярно:

чуть меньше половины респондентов полагали, что Россия движется "в правильном направлении";

а 40% — что страна находится на неверном пути;

остальные ответить затруднились.

Кому из общественных деятелей доверяют россияне

Возглавил таблицу результатов президент Путин — 29% опрошенных назвали его имя.

— 29% опрошенных назвали его имя. На втором месте премьер-министр Михаил Мишустин — его назвал каждый десятый респондент.

— его назвал каждый десятый респондент. Третье место у Владимира Жириновского .

. А вот блогеру Навальному доверяет лишь один из 20 опрошенных россиян. Но это всё равно больше, чем лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

К слову, когда аналогичные вопросы задавались украинцам, выяснилось, что для них самый авторитетный политик — Александр Лукашенко.

* имеет статус иноагента