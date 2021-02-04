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Левада-Центр*: несмотря на всё происходящее, россияне верят в Путина

Общество

Несмотря на недавние уличные протесты и пандемию, почти две трети россиян говорят, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента.

Левада-Центр*: несмотря на всё происходящее, россияне верят в Путина

Такой вывод сделали социологи Левада-Центра* на основании очередного проведённого опроса общественного мнения.

  • 64 % из 1600 опрошенных людей поддержали Путина (в ноябре таковых было 65%).

Как отмечается в опубликованном отчёте, поддержка президента была самой сильной среди лиц в возрасте 55 лет и старше, но большинство в каждой возрастной группе рассматривали его пребывание на посту как благоприятное до сих пор, включая 51 % людей в возрасте от 18 до 24 лет.

А вот касаемо общего положения дел в стране мнения разделились почти полярно:

  • чуть меньше половины респондентов полагали, что Россия движется "в правильном направлении";
  • а 40% — что страна находится на неверном пути;
  • остальные ответить затруднились.

Кому из общественных деятелей доверяют россияне

  • Возглавил таблицу результатов президент Путин — 29% опрошенных назвали его имя.
  • На втором месте премьер-министр Михаил Мишустин — его назвал каждый десятый респондент.
  • Третье место у Владимира Жириновского.
  • А вот блогеру Навальному доверяет лишь один из 20 опрошенных россиян. Но это всё равно больше, чем лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.

К слову, когда аналогичные вопросы задавались украинцам, выяснилось, что для них самый авторитетный политик — Александр Лукашенко.

* имеет статус иноагента

 

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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