Несмотря на недавние уличные протесты и пандемию, почти две трети россиян говорят, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента.
Такой вывод сделали социологи Левада-Центра* на основании очередного проведённого опроса общественного мнения.
Как отмечается в опубликованном отчёте, поддержка президента была самой сильной среди лиц в возрасте 55 лет и старше, но большинство в каждой возрастной группе рассматривали его пребывание на посту как благоприятное до сих пор, включая 51 % людей в возрасте от 18 до 24 лет.
А вот касаемо общего положения дел в стране мнения разделились почти полярно:
К слову, когда аналогичные вопросы задавались украинцам, выяснилось, что для них самый авторитетный политик — Александр Лукашенко.
* имеет статус иноагента
Вокруг России расположены новые независимые государства, и главное теперь — собрать своих людей, так как территорий у страны хватает, а вот людей уже нет...