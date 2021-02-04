Флешмоб здорового человека: россияне поддерживают силовиков

События, произошедшие во многих городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, вызвали общественный резонанс не только среди сторонников Алексея Навального.

Началось всё с того, что в какой-то момент лопнуло терпение у жителя Уфы. Посмотрев на устраиваемые протестующими провокации в отношении силовиков, мужчина вышел на улицу с одиночным пикетом в поддержку сотрудников правоохранительных органов. На плакате у него была фотография убитого боевиками лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова и слова, с которыми Герой России вошёл в бессмертие: "Работайте, братья!"

"Я вышел сегодня сюда со словами поддержки нашей правоохранительной системе, тем ребятам, которые защищают наш покой и сон. Которые работают для того чтобы мы жили спокойно и мирно", — заявил уфимец.

Это был отважный поступок, учитывая как агрессивно сторонники Навального реагируют на несогласных с их мнением. В соцсетях разлетелись ролики, как толпа активистов блогера избивает тех, кто осмелился поднять плакат против. Про этот одиночный пикет рассказал Telegram-канал "Орда", освещавший ход акций протеста.

И тут молчаливое большинство вдруг словно опомнилось. Люди, обычные граждане, начали присылать в канал ролики со словами поддержки силовикам, работающим на акциях протеста, и благодарности за их трудную работу. "Орда" стала эти ролики публиковать, сопровождая комментариями, и получился целый флешмоб. Когда счёт перевалил за три сотни, канал решил не останавливать акцию поддержки. Сейчас присланных видео — уже более шестисот. "Флешмоб здорового человека" продолжается.