Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ
PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платёжного средства
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
За январь турпоток на курорты Северного Кавказа вырос на 36%
Осуждённый поджёг здание колонии после отказа в свидании
Россияне рассказали о главных страхах во время отпуска

Адвокат: Навального не смогут лишить свободы за клевету на ветерана

Общество

Уголовная ответственность за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Алексею Навальному не грозит. Максимум — штраф или обязательные работы.

Адвокат: Навального не смогут лишить свободы за клевету на ветерана

В начале лета 2020 года Алексей Навальный в негативном ключе прокомментировал ролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко высказался в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ. После этого в отношении блогера было возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Обвиняемый своей вины не признаёт.

"С учётом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания. А норма, ухудшающая положение подсудимого, введённая позже совершения преступления, применяться по закону не может. Обратной силы она не имеет", — заявила его адвокат Ольга Михайлова.

Действительно, наказание за клевету в интернете было ужесточено лишь в конце 2020 года. В предыдущей редакции статьи предусматривается штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов. Следующее заседание Бабушкинского суда по этому делу состоится 5 февраля, сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Что показала проверка в Сахарове
Праздник осла и суды над животными: приколы Средневековья
Жалобу Навального по его "отравлению" принял к рассмотрению ЕСПЧ
PayPal планирует принимать криптовалюту в качестве платёжного средства
Погибших в Красноярске пожарных наградили орденами Мужества посмертно
"Такого раньше не было": Абхазию удивил мощный поток туристов
Шубенков попался на допинге: фейк или правда?
Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове
Психиатр Александр Федорович: "Контакт с подсознанием невозможен"
Женщина родила ребёнка у входа в роддом в Ленобласти
Популярное
Мир. Новости мира
Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.

Макрон на русском прокомментировал приговор Навальному
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Новости медицины
"Спутник V" нанёс удар по высокомерию немецких СМИ
Суды
Политолог: дело Навального показало, что в России правит не закон
Мир. Новости мира
Псаки решила пошутить про Космические силы США и... вновь села в лужу
Наталия Красовская Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием Наталия Красовская Василий Амирджанов Приговор Навальному может больно ударить по России Василий Амирджанов Любовь Степушова Зеленский на ручном управлении Байдена. Украине не до славы Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Приговор Навальному "уронил" рубль: инвесторы уходят из России
Политика. Новости и аналитика
Москва обдирает регионы — людям надоело терпеть
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Происшествия
Заслуженный адвокат РФ рассказала о промахах защиты Навального
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников