Адвокат: Навального не смогут лишить свободы за клевету на ветерана

Уголовная ответственность за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Алексею Навальному не грозит. Максимум — штраф или обязательные работы.

В начале лета 2020 года Алексей Навальный в негативном ключе прокомментировал ролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артёменко высказался в поддержку внесения изменений в Конституцию РФ. После этого в отношении блогера было возбуждено дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Обвиняемый своей вины не признаёт.

"С учётом времени совершения деяния, которое вменяется в вину Навальному, к реальному сроку его приговорить не могут. Ведь оно имело место до вступления в силу поправок, предусматривающих реальный срок наказания. А норма, ухудшающая положение подсудимого, введённая позже совершения преступления, применяться по закону не может. Обратной силы она не имеет", — заявила его адвокат Ольга Михайлова.

Действительно, наказание за клевету в интернете было ужесточено лишь в конце 2020 года. В предыдущей редакции статьи предусматривается штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов. Следующее заседание Бабушкинского суда по этому делу состоится 5 февраля, сообщает ТАСС.