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Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове

Общество

Заместитель председателя Общественного совета ГУВД по Москве Вадим Горшенин прокомментировал для "Правды.Ру" ситуацию вокруг спецприёмника в деревне Сахарово.

Общественный совет ГУВД по Москве проверил спецприёмник в Сахарове

Утром 4 февраля появилась информация о том, что задержанные в камерах находятся в большем количестве, чем это положено. В частности, в СМИ сообщали, что в одной из камер находятся сразу 28 человек.

Вадим Горшенин сегодня побывал на месте событий в Сахарове. По его словам, информация, распространённая правозащитниками и соцсетями, не соответствует действительности.

"Я говорил о том, что сегодня с утра в социальных сетях и везде было огромное количество публикаций того перелимита, который есть в Центре временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово. Когда правозащитники говорили о том и до сих пор говорят, если я не ошибаюсь, в частности Николай Сванидзе, о том, что там по три человека на место, что это недопустимо и так далее.

Я сегодня как заместитель председателя Общественного совета главного управления по городу Москве съездил и проверил, так это все сегодня или не так. Как выяснилось, все это в большей части банальности, которые распространяются, я не понимаю, зачем. Та камера, в которой было много народу, и Сванидзе или кто-то еще сказал, что по три человека на одно место, значит, в эту камеру людей переместил специально из автозаков начальник Центра для того, чтобы они не буквой "зю" сидели в автозаках и уже там устали, а могли перейти в тепло и могли в этом тепле хотя бы дождаться, когда их распределят по другим местам, по другим камерам. Сейчас они содержатся в камерах по 2-4-8-10 человек. Не больше.

Мы ходили, общались со многими из них. Никаких серьезных нарушений по условиям содержания люди, которые находятся в этих камерах, не высказывали. И, кроме того, поговорили мы с Сергеем Смирновым, редактором издания "Медиазона". И Сергей Смирнов как раз сказал о том, что никаких нареканий нет по условиям содержания, более того, выразил благодарность начальнику ЦВСИГ Алексею Лагоде за то, что тот разрешил им выбрать себе людей, с которыми они будут сидеть в одной камере. И, кроме того, он и сказал, почему они решили в одной камере сесть, потому что они все некурящие. То есть, на самом деле многие вещи, которые сейчас распространяются в социальных сетях и в разных изданиях, не соответствуют действительности. Я это могу утверждать как человек, который проверил вместе с коллегами из Общественной наблюдательной комиссии города Москвы.

Я думаю, что там инцидента не было, было много задержанных. ЦВСИГ не в состоянии был сразу со всеми справиться — с теми, кто туда прибыл", — заявил Горшенин.

Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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