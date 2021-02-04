Продолжает развиваться история, касающаяся уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который стал известен после митингов протеста. На видео Джумаев даёт отпор силовикам.
Напомним, что в итоге Джумаева арестовали на два месяца, поскольку следствие считает именно его зачинщиком потасовки. Произошёл инцидент 23 января. Родители Джумаева считают, что их сын не причастен к поддержке Навального, а на митинг попал случайно.
Рамзан Кадыров, глава Чечни, уже успел охарактеризовать Джумаева как "трусливого шакала". Однако эксперт, представивший свою точку зрения для "Общественной службы новостей", уверен: юноша вполне может исправиться.
"Я думаю, после таких встрясок молодым людям приходит осознание. Есть время проанализировать ситуацию. Всегда есть вариант исправиться и начать нормальную жизнь.
В этот раз, уверен, будет именно так. У нас всегда большую роль играют родственники, община, родители. И, мне кажется, в этот раз это будет один из важных факторов исправления", — рассказал председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев.
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.