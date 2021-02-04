У подравшегося с ОМОНом Джумаева "есть время проанализировать ситуацию"

Продолжает развиваться история, касающаяся уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, который стал известен после митингов протеста. На видео Джумаев даёт отпор силовикам.

Напомним, что в итоге Джумаева арестовали на два месяца, поскольку следствие считает именно его зачинщиком потасовки. Произошёл инцидент 23 января. Родители Джумаева считают, что их сын не причастен к поддержке Навального, а на митинг попал случайно.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, уже успел охарактеризовать Джумаева как "трусливого шакала". Однако эксперт, представивший свою точку зрения для "Общественной службы новостей", уверен: юноша вполне может исправиться.