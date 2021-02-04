Россиян снова будут штрафовать за долги по услугам ЖКХ

В России 1 января 2021 года был снят запрет на взимание штрафов за долги по жилищно-коммунальным услугам, сообщает "МедиаПоток".

Уже с февраля россиянам начнут начислять пени и штрафы при отсутствии своевременной оплаты за предыдущий месяц.

По мнению экспертов, данный мораторий нужно было отменить раньше, как только началось снятие первых коронавирусных ограничений. Многие граждане расслабились, что привело к росту долгов по жилищно-коммунальным услугам.

По данным Минстроя, собираемость платежей за услуги ЖКХ среди физических лиц снизилась на 30%, а среди юридических лиц — на 50%. Этой поддержкой воспользовались и те, кто в состоянии своевременно вносить оплату.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 власти ввели ограничения на штрафные санкции. Гражданам не приостанавливали оказание коммунальных услуг даже при их неполной оплате.