Беременным россиянкам хотят назначить новую ежемесячную выплату

Депутаты Государственной Думы разрабатывают законопроект по дополнительным выплатам для беременных женщин.

Предполагается, что будущие матери будут получать сертификат, который даёт право на ежемесячную выплату размером в 20 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в течение полутора лет.

Дополнительная финансовая поддержка поможет женщине в непростой период беременности и позволит сократить число абортов в стране, считает депутат Госдумы Николай Земцов.

Как сообщает "Лента.Ру", документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее демограф Андрей Коротаев заявил, что меры поддержки рождаемости дают эффект через семь месяцев.