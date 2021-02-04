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Беременным россиянкам хотят назначить новую ежемесячную выплату

Общество » Семья » Кошелек

Депутаты Государственной Думы разрабатывают законопроект по дополнительным выплатам для беременных женщин.

Предполагается, что будущие матери будут получать сертификат, который даёт право на ежемесячную выплату размером в 20 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в течение полутора лет.

Дополнительная финансовая поддержка поможет женщине в непростой период беременности и позволит сократить число абортов в стране, считает депутат Госдумы Николай Земцов.

Как сообщает "Лента.Ру", документ будет вынесен на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.

Ранее демограф Андрей Коротаев заявил, что меры поддержки рождаемости дают эффект через семь месяцев.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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