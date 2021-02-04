Жириновский: к прессе на протестах должен быть индивидуальный подход

На протестных акциях в январе и начале февраля были задержаны или пострадали более 100 журналистов.

Об этом говорится в заявлении Центра правовой защиты Союза журналистов России (СЖР).

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О том, что сотрудники правоохранительных органов допустили ряд промахов при задержании журналистов на протестных акциях, заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Правда, Владимир Вольфович указал не на незаконность задержаний представителей прессы, а на нежелание полиции учитывать интересы представителей отдельных СМИ.

Конкретно: журналиста Николая Сванидзе и корреспондентов "Дождя" Владимира Роменского и Василия Полонского.

Вот, что он написал в своём канале в Телеграм: