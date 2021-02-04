Жириновский: к прессе на протестах должен быть индивидуальный подход

На протестных акциях в январе и начале февраля были задержаны или пострадали более 100 журналистов.
Об этом говорится в заявлении Центра правовой защиты Союза журналистов России (СЖР).
О том, что сотрудники правоохранительных органов допустили ряд промахов при задержании журналистов на протестных акциях, заявил и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Правда, Владимир Вольфович указал не на незаконность задержаний представителей прессы, а на нежелание полиции учитывать интересы представителей отдельных СМИ.
Конкретно: журналиста Николая Сванидзе и корреспондентов "Дождя" Владимира Роменского и Василия Полонского.
Вот, что он написал в своём канале в Телеграм:
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал приговор Алексею Навальному в Twitter, используя русский язык.