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Названы условия повышения выплат работающим пенсионерам

Общество » Семья » Кошелек

Чтобы рассчитывать на достойную пенсию, граждане должны проработать ещё сто лет после достижения пенсионного возраста, заявила экономист Надежда Абакумова.

Названы условия повышения выплат работающим пенсионерам

В России около трети пенсионеров продолжают работать, чтобы обеспечить себе более-менее сносное существование. Ситуацию серьёзно усугубила пандемия коронавируса, когда многие миллионы людей потеряли доходы. Но даже если человек, достигший пенсионного возраста, продолжает работать, то баллы, которые ему начисляют в Пенсионном фонде — это просто смех, считает завкафедрой экономики труда Новосибирского государственного университета экономики и управления Надежда Абакумова.

Тем не менее, у государства есть способ повысить выплаты работающим пенсионерам. Речь идёт об индексации. Но неизвестно, найдётся ли в бюджете страны такая сумма, и пойдут ли власти на такой шаг.

"С точки зрения экономической справедливости — возврат должен быть. Но мы не знаем, в какой ситуации находится бюджет страны. Может ли себе это позволить государство? Ведь работает у нас до трети пенсионеров. Это большая сумма для индексации. Людям, естественно, нужна индексация. Человек работает и для себя, и для повышения своей пенсии. Поэтому всё зависит от желания властей", — прокомментировала ситуацию Надежда Абакумова.

По мнению экономиста, пока государство само не решится исправить эту ситуацию, не имеет смысла выходить на улицы с требованиями и призывами, пишет ОСН.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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