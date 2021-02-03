Миронов: "Система ЕГЭ и ОГЭ не имеет ничего общего с образованием"

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разработать систему государственного репетиторства, аргументировав это тем, что большинство школьников вынуждены заниматься с репетиторами.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в ответ призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ и заняться совершенствованием системы школьного образования.

Инициатива о госрепетиторстве доказывает тот факт, что система госэкзаменов направлена на "натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым".

Глава СР подчеркнул, что система образования нуждается в решении кадрового вопроса, избавлении педагогов от огромного количества отчётов и редактировании учебных программ.