Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил разработать систему государственного репетиторства, аргументировав это тем, что большинство школьников вынуждены заниматься с репетиторами.
Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в ответ призвал отменить ОГЭ и ЕГЭ и заняться совершенствованием системы школьного образования.
Инициатива о госрепетиторстве доказывает тот факт, что система госэкзаменов направлена на "натаскивание и не имеет ничего общего с образованием как таковым".
Глава СР подчеркнул, что система образования нуждается в решении кадрового вопроса, избавлении педагогов от огромного количества отчётов и редактировании учебных программ.
"Убежден, что недалёк тот час, когда мы насовсем избавимся от этого проклятия российского образования", — подытожил Миронов.
Отвечая на вопросы, Алексей Навальный уклонялся от однозначных ответов и вступал в пререкания. Судья была вынуждена сделать замечание подсудимому.