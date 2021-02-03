Психолог раскрыла новую мошенническую схему на сайте знакомств

Пользователи сайтов знакомств часто становятся жертвами мошенников, которые придумают различные схемы, чтобы только выманить деньги. Например, злоумышленники могут попросить оплатить билет "для свидания с любимой" или пожаловаться на нехватку средств для покупки лекарства и т. п.

Ещё об одном мошенническом приёме в интервью "Радио 1" рассказала социальный психолог Наиля Бирарова, которая сама попалась по мошенническую схему.

"Схема была такая: есть некий миллиардер, который заинтересовался вами, но у него нет времени на переписку и разговоры. Поэтому от его лица звонит секретарь и назначает встречу. Разговор случился такой: "Я помощник Николая. Он так занят, так богат, что он не может с вами общаться. Но если вы хотите с ним встретиться, приходите в кафе". Мне понравилось, что это было в кафе на Тверской, общественная место. И я решила, что от меня не убудет, если я приду", — поделилась собеседница "Радио 1".

На месте выяснилось, что никакого свидания не будет, а встреча — якобы кастинг на сайт брачного агентства. На самом же деле таким способом мошенники "разводят" людей на деньги.

"Они зомбируют людей тем, что говорят именно то, что нужно услышать человеку, полностью закрывают все его потребности. То есть эти мошенники очень прокаченные, и они говорят теми словами, которые есть у тебя в мозгу. Они предлагали контракт на месяц за 35 тысяч рублей. Я сказала, что это нереально. Тогда они предложили мне заплатить полторы тысячи, и гарантировали три свидания до конца недели с богатыми мужчинами. Я заплатила. Когда я вышла оттуда, мне казалось, что я в каком-то трансе. Меня как будто загипнотизировали. Конечно, потом не было никаких свиданий", — сообщила Бирарова.

Для того, чтобы не тратить время впустую и не стать жертвой мошенников, психолог советует как можно быстрее лично встретиться с избранником. При личном знакомстве будет понятно, тот ли перед вами человек, с которым у вас могут сложиться настоящие отношения.