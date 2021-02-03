Прилепин поддержал декриминализацию статьи о призывах к экстремизму

Писатель поприветствовал решение о выводе из Уголовного кодекса ч. 1 ст. 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Захар Прилепин объяснил, что государство ведёт себя похвально при том, что многие ратуют за ужесточение мер к представителям протестного движения.

"Многих в России не устраивает тот порядок, который тут установился в 1991 году. Начинаешь выступать против этого — и уже рискуешь нарваться на "экстремистскую" статью. Как ни парадоксально, государство и здесь ведёт себя как в известной поговорке о "последнем европейце". С учётом того, что многие граждане приветствовали бы шаги, наоборот, в сторону ужесточения, поведение государства более чем похвально", — рассказал литератор в интервью изданию NEWS.ru.

Решение о декриминализации было принято в декабре 2020 года. Президент РФ Владимир Путин предложил ввести административную преюдицию статьи 280 УК РФ. Это значит, что за первое преступление предусмотрена административная ответственность, а уголовная наступает только при повторном совершении незаконного деяния.