Проведённый специалистами сервиса SuperJob опрос показал, что 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю.

О том, какие предприятия, смогут позволить себе переход на сокращённую рабочую неделю, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук, академик Межрегиональной академии труда и занятости Александр Щербаков.

"Я думаю, что если какие-то организации согласятся перейти на четырёхдневную рабочую неделю и, соответственно, на меньшую заработную плату, то это будут только те, у которых в достаточной мере присутствует дистанционная работа.

Это могут быть компании, оказывающие услуги, связанные с предоставлением каких-то аналитических оценок, подведением итогов — бухгалтерских и так далее. То есть такая работа, которая оценивается не столько по времени, сколько по результатам", — пояснил собеседник "Правды.Ру".