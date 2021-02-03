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Какие предприятия смогут перейти на сокращённую рабочую неделю?

Общество

Проведённый специалистами сервиса SuperJob опрос показал, что 48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю.

Какие предприятия смогут перейти на сокращённую рабочую неделю?

О том, какие предприятия, смогут позволить себе переход на сокращённую рабочую неделю, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС, доктор экономических наук, академик Межрегиональной академии труда и занятости Александр Щербаков.

"Я думаю, что если какие-то организации согласятся перейти на четырёхдневную рабочую неделю и, соответственно, на меньшую заработную плату, то это будут только те, у которых в достаточной мере присутствует дистанционная работа.

Это могут быть компании, оказывающие услуги, связанные с предоставлением каких-то аналитических оценок, подведением итогов — бухгалтерских и  так далее. То есть такая работа, которая оценивается не столько по времени, сколько по результатам", — пояснил собеседник "Правды.Ру".

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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