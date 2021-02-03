48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю

48% россиян поддерживают переход на четырёхдневную рабочую неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведённый специалистами сервиса SuperJob. В опросе приняли участие 300 работодателей и 1600 сотрудников.

Опрос показал, что 4% организаций уже перешли на сокращённую рабочую неделю, 13% рассматривают такую возможность в ближайшей перспективе. 9% работодателей от этой идеи отказались.

32% россиян третий выходной хотели бы проводить с семьёй, а 18% — на дополнительной работе.

13% опрошенных сообщили, что потратили бы дополнительный выходной на самообразование и изучение иностранных языков, а 10% — на укрепление тела и духа.

Вопрос о переходе россиян на четырёхдневную рабочую неделю активно обсуждается уже с 2014 года. Тогда Международная организация труда обратилась с данным предложением ко всем странам-членам организации.