Навального привезли из суда в изолятор

После оглашения приговора Алексея Навального увезли в "Матросскую тишину". Московские правоохранители приняли повышенные меры безопасности.

Из здания Мосгорсуда Алексей Навальный уехал в автозаке в сопровождении двух автомобилей конвоя с мигалками. Его супруга Юлия покинула суд, не сделав комментариев для прессы. Блогера доставили в СИЗО "Матросская тишина", полицейские заблокировали улицу на время въезда автозака на территорию изолятора. Дежурившие у Мосгорсуда сотрудники ОМОНа обратились к журналистам с просьбой разойтись.

Между тем в соцсетях появились призывы выйти на стихийную акцию протеста. В связи с этим правоохранители в Москве ограничили доступ на Красную площадь, по требованию полиции закрыты станции метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Сообщается, что на Манежной площади задержаны несколько человек.

В Мосгорсуде сегодня состоялось выездное заседание Симоновского районного суда. Судья Наталья Репникова удовлетворила требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на 3,5 года в колонии общего режима. Защита Навального намерена обжаловать решение суда.