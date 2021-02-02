Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Навигатор
Новости
Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса
В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь
Полицейские усиливают оцепление Мосгорсуда
Криптовалюта Ethereum теряет в стоимости
Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом
Инвестфонд Bridgewater инвестирует в биткоин
Ветеран, собравший миллионы для врачей, скончался в Британии
В случае войны Россия не обязана спасать Казахстан
В Новой Зеландии из-за скопления нечистот закрыли водопад Вайтанги

Навального привезли из суда в изолятор

Общество

После оглашения приговора Алексея Навального увезли в "Матросскую тишину". Московские правоохранители приняли повышенные меры безопасности.

Навального привезли из суда в изолятор

Из здания Мосгорсуда Алексей Навальный уехал в автозаке в сопровождении двух автомобилей конвоя с мигалками. Его супруга Юлия покинула суд, не сделав комментариев для прессы. Блогера доставили в СИЗО "Матросская тишина", полицейские заблокировали улицу на время въезда автозака на территорию изолятора. Дежурившие у Мосгорсуда сотрудники ОМОНа обратились к журналистам с просьбой разойтись.

Между тем в соцсетях появились призывы выйти на стихийную акцию протеста. В связи с этим правоохранители в Москве ограничили доступ на Красную площадь, по требованию полиции закрыты станции метро "Театральная", "Охотный ряд", "Площадь Революции" и "Александровский сад". Сообщается, что на Манежной площади задержаны несколько человек.

В Мосгорсуде сегодня состоялось выездное заседание Симоновского районного суда. Судья Наталья Репникова удовлетворила требование ФСИН о замене Алексею Навальному условного срока на 3,5 года в колонии общего режима. Защита Навального намерена обжаловать решение суда.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
На Манежной площади в Москве начались задержания
США призвали освободить Навального
Меркель оценила данные по российской вакцине от коронавируса
Жириновский оценил приговор Навальному
В Санкт-Петербурге перекрывают Дворцовую площадь
Игорь Коротченко: модель будущего ужасна
Полицейские усиливают оцепление Мосгорсуда
Суд заменил Навальному условный срок на реальный
Криптовалюта Ethereum теряет в стоимости
Госдеп США признал события в Мьянме госпереворотом
Популярное
Новости футбола
Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"

Нападающий Александр Кокорин приступил к тренировкам в "Фиорентине".

Кокорин забил первый гол в "Фиорентине"
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Почему Казахстану больше не по пути с Россией
Точка зрения
Казахстан уже почти в НАТО
Мир. Новости мира
Украина в шоке: Германия почти готова закупать российскую вакцину
Любовь Степушова США не решаются квалифицировать события в Мьянме Любовь Степушова Руслан Веснянко Украина: эпидемия "ковида" закончится раньше, чем в стране появится вакцина Руслан Веснянко Василий Амирджанов Лукашенко объяснил происхождение "настоящего президента" Василий Амирджанов
Военные новости
Ракетным ударом уничтожена военная база США в Кении
Военные новости
Белорусские офицеры увольняются из армии, чтобы не ехать в Сирию
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Прибалтика
Лукашенко отомстил: перевалки нефти в Клайпеде не будет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников