Лидер ЛДПР Владимир Жириновский жалеет, что суд не приговорил Алексея Навального к большему сроку заключения.

Политик считает, что блогер обязан отсидеть в тюрьме за все свои злодеяния более 20 лет.

"Он нарушает все наши законы. Поэтому ему надо сидеть за "Кировлес" пять лет, за "Ив Роше" — пять лет, за оскорбление ветерана — пять лет, за мошеннические действия в его Фонде борьбы с коррупцией*, там сотни миллионов истратил на себя — пять лет.

По совокупности он лет 15-20 должен получить. Выйти оттуда и потом в Институт имени Сербского. Еще там лет пять. Вся его жизнь должна пройти в казематах и лечебных учреждениях. Это нездоровый человек, он свою семью не бережет", — пояснил свою позицию Жириновский.