Россияне стали реже покупать успокоительные

В России продажи успокоительных лекарств упали на 14,2% по сравнению с данными 2019 года.

"Разворот тренда к отрицательной динамике произошёл в апреле 2020 года и далее сохранялся все последующие месяцы до конца года", — сообщают исследователи.

Последние годы аналитики фиксировали рост продаж успокоительных средств — среднегодовой прирост составлял 10-15%.

А вот с апреля прошлого года продажи начали падать.

Самое большое падение продаж было зафиксировано в IV квартале, оно составило 35,6 %. За девять месяцев 2020 года рост продаж аптечных лекарств составил 10,9%. Рост спровоцировали продажи лекарств от COVID-19, противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты, сообщает Nation News.