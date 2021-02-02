Председатель партии "За правду!" Захар Прилепин предложил установить на родине Арсена Павлова (Моторолы) памятник. Об этом он написал в Twitter.
"Я хочу, чтоб Арсену стоял памятник в России", — пишет Прилепин.
Также писатель вспомнил, что несколько лет назад в родном городе Павлова хотели назвать его именем улицу, однако местные депутаты проголосовали против этой инициативы. Прилепин считает, что их нужно наказать за это.
"Я хочу, чтоб этих депутатов отправили на месяц на каменоломню", — добавил партиец.
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