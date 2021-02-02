Припелин предложил поставить памятник Мотороле

Председатель партии "За правду!" Захар Прилепин предложил установить на родине Арсена Павлова (Моторолы) памятник. Об этом он написал в Twitter.

"Я хочу, чтоб Арсену стоял памятник в России", — пишет Прилепин.

Также писатель вспомнил, что несколько лет назад в родном городе Павлова хотели назвать его именем улицу, однако местные депутаты проголосовали против этой инициативы. Прилепин считает, что их нужно наказать за это.