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Объяснять детям, что митинг – не их дело, будут воспитатели в школах

Общество

Уже в следующем году в российских школах появятся новые сотрудники — советники директоров по воспитанию. Даже конкурс на эту должность будет проведён.

Объяснять детям, что митинг – не их дело, будут воспитатели в школах

Изменения в штатном расписании образовательных учреждений анонсировали в Министерстве просвещения РФ.

Перед "массовым внедрением" идею "обкатают" в 10 пилотных регионах: Брянской, Вологодской, Калининградской, Нижегородской, Омской, Тюменской и Челябинской областях, в Севастополе, на Ставрополье и Сахалине.

По словам министра образования Сергей Кравцова, "недавние события (протестные митинги, организованные штабами Навального), показали, как важна тема воспитания".

Аргументируя новую инициативу перед сенаторами, Кравцов отметил, что перед воспитателями в школах будет поставлена задача "общаться с молодёжью, у которой есть запрос на общение на политические темы, в том числе и по поводу митингов".

Стать воспитателями, предварительно пройдя конкурсный отбор, смогут как работающие учителя, так и студенты педвузов.

Для советников по воспитательной работе будет предусмотрена ежемесячная федеральная надбавка в размере 15 тысяч рублей. Впрочем, требования к ним запланированы "серьёзные":

  • например, "знать язык и мемы школьников, смотреть стримы и фильмы, которые они смотрят, музыку, которую слушают, вести социальные сети, разбираться в игровых приставках и компьютерных играх".

Мнение заинтересованных сторон

Педагоги "не в восторге"

Всеволод Луховицкий, сопредседатель профсоюза "Учитель" уверен: идея обречена на провал, так как в конечном итоге всё сведётся к имитации контроля "политизированности школьников".

Соцсети то ли веселятся, то ли негодуют

Новая идея Минобра вызвала бурный отклик в соцсетях. Если вкратце, то пользователи сошлись во мнении, что ведомство "от непонимания, что такое школа в принципе", вместо того, чтобы решать реальные проблемы, занимается "не пойми чем".

"Из политотдела пришлют. Лучше бы обсуждали с детьми безопасность в социуме", — сетуют пользователи.

Объяснять детям, что митинг – не их дело, будут воспитатели в школах. пост
Объяснять детям, что митинг – не их дело, будут воспитатели в школах. пост 1

"Посадят на оклад очередных дармоедов", — выносят вердикт другие.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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