Экс-главред "Огонька": Ельцин бы с Навальным в поле не присел

Виталий Коротич, экс-главред журнала "Огонёк", комментируя сравнение блогера Навального с "молодым Ельциным", прозвучавшее ранее от Геннадия Зюганова, лидера КПРФ, заявил лаконично:

"Ничего общего".

По словам Коротича, первый российский президент был "экспрессивным лидером, временами похожим на Трампа или Хрущёва, но "он всегда был честен".

"С кем можно сравнить Навального? Зюганову это не понравится. Но 100 с небольшим лет назад через Германию за германские же деньги в Россию так же доставили Ленина. И с той же целью — разрушить государство", — сказал журналист.

И добавил:

"Ельцин с Навальным в одном поле бы не присел".

Напомним, к слову, что ассоциация с пломбированным вагоном из Германии ранее возникала уже у лидера ЛДПР. Подробнее об этом — здесь.