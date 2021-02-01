Жители России должны помнить о первом президенте страны Борисе Ельцине. С таким заявлением выступил нынешний глава государства Владимир Путин.

"Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются, как снежный ком, это совсем другая ситуация. И Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности", — отметил российский лидер.

"Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", — добавил Путин.