Председатель партии "За правду" Захар Прилепин предлагает поддержать участие молодёжи в политике и упростить процедуру согласования митингов.

"Я думаю, что есть простой достаточно выход — делать упрощенную систему согласования митингов и ужесточенную систему работы с несогласованными митингами.

То есть у молодых людей должно быть огромное количество и возможностей выступать, пикетировать, ходить с плакатами, приходить к ведомственным зданиям в каком-то количестве. Но если уж нельзя, то тогда нельзя. И так во всем мире", — отметил Прилепин в беседе с РИА "Новости".