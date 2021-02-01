В Ялте прошло совещание по вопросу подачи воды в регионе.
Мэр города рассказала о запасах и прокомментировала ситуацию, связанную с объёмом воды, подаваемом туристам и местным жителям.
Как сообщает "Федеральное агентство новостей", местные жители пожаловались на то, что у отдыхающих в отелях туристов есть постоянный доступ к воде, в то время как ялтинцам вода подаётся по графику.
Павленко пояснила, что владельцы гостиниц заранее установили в зданиях ёмкости, в которые набирается вода. Она отметила, что вода подаётся в ограниченном количестве во все заведения.
Для того чтобы обеспечить водой местных жителей, в городе используются дополнительные источники, такие как Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровский водопад и другие.
При этом службы не используют запасы в водохранилищах.
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