В Ялте ответили на возмущение из-за подачи воды гостям отелей

В Ялте прошло совещание по вопросу подачи воды в регионе.

Мэр города рассказала о запасах и прокомментировала ситуацию, связанную с объёмом воды, подаваемом туристам и местным жителям.

Как сообщает "Федеральное агентство новостей", местные жители пожаловались на то, что у отдыхающих в отелях туристов есть постоянный доступ к воде, в то время как ялтинцам вода подаётся по графику.

Павленко пояснила, что владельцы гостиниц заранее установили в зданиях ёмкости, в которые набирается вода. Она отметила, что вода подаётся в ограниченном количестве во все заведения.

Для того чтобы обеспечить водой местных жителей, в городе используются дополнительные источники, такие как Хаста-Баш, Уч-Кош и Массандровский водопад и другие.

При этом службы не используют запасы в водохранилищах.