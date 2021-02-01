Киру Ярмыш могут посадить под домашний арест до 23 марта текущего года за нарушение санитарных норм на несанкционированном митинге.
Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. По её словам, в суд поступило соответствующее ходатайство от следствия.
"В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Ярмыш меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 марта", — сообщила Софинская.
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