Пресс-секретаря Навального могут посадить под домашний арест

Киру Ярмыш могут посадить под домашний арест до 23 марта текущего года за нарушение санитарных норм на несанкционированном митинге.

Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская. По её словам, в суд поступило соответствующее ходатайство от следствия.