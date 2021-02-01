Юлию Навальную оштрафовали на 20 тысяч рублей

Ранее Юлию Навальную задержали за участие в несанкционированной акции протеста в Москве. Щербинский суд Москвы оштрафовал её на 20 тысяч рублей.

Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.