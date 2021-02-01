Ранее Юлию Навальную задержали за участие в несанкционированной акции протеста в Москве. Щербинский суд Москвы оштрафовал её на 20 тысяч рублей.
Об этом РИА "Новости" сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Суд признал ее виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи для пешеходов и транспорта), и оштрафовал на 20 тысяч рублей", — пояснил представитель суда.
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