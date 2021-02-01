Сотрудники полиции не мешали работе журналистов на несанкционированных акциях протеста 23 и 31 января.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Согласитесь, что не приходится говорить о каком-то массовом характере, совершенно не приходится. И какие-то обобщающие оценки здесь вряд ли уместны, важен каждый конкретный случай, но еще важнее, наверное, все-таки каждый раз говорить, что речь идет о мерах по обеспечению правопорядка в ходе незаконной акции.

Здесь ключевое слово "незаконная". В отношении конкретного какого-то случая мы можем говорить… Если говорить в целом, то журналисты абсолютно нормально работали, они были в жилетах, и никто им не мешал", — пояснил представитель Кремля.