Часть россиян перешла на трёхдневную рабочую неделю

На фоне пандемии COVID-19 снова начал обсуждаться вопрос о четырёхдневной рабочей неделе. В Госдуме даже отметили, что некоторые россияне уже перешли на трёхдневную рабочую неделю.

"Те, кто работает удалённо, в формате самоорганизации уже сделали себе не только четырёх-, а иногда даже трёхдневную рабочую неделю. Грамотное распределение нагрузки и досрочное выполнение поставленных задач позволяет освободить время для личных нужд", — отметил в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Но этот процесс может носить исключительно эволюционный характер, никакого давления сверху быть не должно, считает парламентарий.

Постепенное сокращение рабочей недели будет касаться только отдельных свер деятельности и отдельных работников, подчеркнул он.