Движение Black Lives Matter отображает нерешённые проблемы американской политической системы.

Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"BLM, то есть Black Lives Matter, — оно в известной степени является порождением нерешённых проблем, которые, правда, были использованы в определённый период в политической борьбе между демократами и республиканцами.

Это был вначале мирный протест, потом он приобрёл очень жёсткий характер, особенно после известного происшествия — гибели Флойда. Естественно, это в известной степени управлялось изнутри. То есть были, очевидно, политики, которые рассчитывали при помощи вот этих протестов расшатать американскую систему изнутри", — пояснил политик.