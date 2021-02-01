Нововведения февраля

Традиционно в начале нового календарного месяца вступают в силу ряд нововведений в законодательстве страны. Чего ждать от февраля?

Социальная сфера

С сегодняшнего дня на 4,9% будут проиндексированы ЕДВ для ряда категорий льготников. Среди них

инвалиды,

герои соцтруда,

ветераны боевых действий,

пострадавшие от радиации,

Вырос и сам размер ЕДВ — до 1121,42 рубля в месяц. В соответствии с этим проиндексируется размер стоимости входящих в него социальных пособий: на лекарства, на обязательное соцстрахование и погребение.

Размер пособия на похороны неработающего пенсионера составит 5946 рублей (ранее было 5701 руб.)

Вступают в силу требования к соцсетям:

не допускать на своей площадке распространение информации ряда категорий,

соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством РФ,

установить правила пользования соцсетью, которые не будут противоречить законодательству.

Отныне интернет-ресурсы с посещаемостью от 500 тысяч в сутки будут признаваться социальными сетями. Роскомнадзор начнёт вести их реестр, а провайдеры обязаны будут предоставить регулятору данные о владельцах соцсети.

Одновременно с этим пользователи получат право пожаловаться на ограничение доступа к своим постам. На рассмотрение таких жалоб у соцсети будет 3 дня. Если ответа не последует или он не удовлетворит пользователя, можно обращаться в Роскомнадзор.

Медицинский документооборот

Теперь врачам можно не вести документооборот в бумажном виде. Вся информация о больных — в электронном виде. Медкарты будут доступны пациентам в их кабинете на Госуслугах.

Для ИП

ИП, применяющие специальные налоговые режимы, обязаны указывать на кассовом чеке наименование товаров и услуг, а также их количество и цену.

Экспорт

В срок до 30 июня вводится экспортная пошлина на сою в размере 30%, но не менее €165 за т.

Система "Платон"

Индексируется тариф системы "Платон":

с большегрузных грузовиков будут брать 2,34 руб/км (ранее — 2,2).

Авто

Начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей: