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В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях

Общество » Соцсети

Согласно вступившему в силу документу, соцсети обязаны знакомить пользователей с правилами поведения на платформе и с изменениями этих правил.

В России вступил в силу закон о борьбе с фейками в соцсетях

С понедельника, 1 февраля, в России вступил в силу закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (в части установления особенностей распространения информации в социальной сети). Соответствующий документ опубликован на официальном правовом портале.

Закон устанавливает само понятие социальной (публичной) сети: это интернет-ресурс, предназначенный для распространения информации путём создания персональных страниц пользователей. В реестр соцсетей войдут ресурсы, посещаемость которых превышает полмиллиона российских пользователей в сутки.

Под владельцем социальной сети понимается организатор распространения этой информации. Законом на него возлагается ряд обязанностей. Это соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, мониторинг размещаемого пользователями контента с целью выявления и удаления запрещённой к распространению информации, а также удаление такой информации по заявлениям пользователей.

Один из авторов документа, депутат Сергей Боярский, отметил, что законопроект об удалении ложной и противоправной информации из соцсетей был внесён в Госдуму ещё в 2017 году.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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