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Навальному грозит реальный срок

Общество

Из-за нарушений условий испытательного срока Алексею Навальному грозит реальное тюремное заключение. Об этом порталу "Ура.ру" рассказал политолог Марат Баширов.

"Срок ему поменяют на реальный. Это совершенно очевидно любому человеку, который имеет минимальное юридическое образование, потому что там очень жесткие правила установления нарушения нахождения под условным сроком. Он не явился, по-моему, более шести раз", — пояснил эксперт.

Напомним, 31 января в России прошли массовые протесты в поддержку Алексея Навального, который был задержан после возвращения из Германии.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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