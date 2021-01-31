Из-за нарушений условий испытательного срока Алексею Навальному грозит реальное тюремное заключение. Об этом порталу "Ура.ру" рассказал политолог Марат Баширов.

"Срок ему поменяют на реальный. Это совершенно очевидно любому человеку, который имеет минимальное юридическое образование, потому что там очень жесткие правила установления нарушения нахождения под условным сроком. Он не явился, по-моему, более шести раз", — пояснил эксперт.