Стало известно, как снимался фильм Навального о "дворце" в Геленджике

Съёмки расследования Алексея Навального о "дворце" в Геленджике прошли на киностудии Black Forest в Германии. Примечательно, что студия была забронирована американцами ещё в декабря прошлого года.

Это удалось узнать журналистам издания Schwarzwalder Bote.