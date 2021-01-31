Съёмки расследования Алексея Навального о "дворце" в Геленджике прошли на киностудии Black Forest в Германии. Примечательно, что студия была забронирована американцами ещё в декабря прошлого года.
Это удалось узнать журналистам издания Schwarzwalder Bote.
"Открытие самой студии в Германии удивительным образом совпало с началом "расследования" про "дворец". Руководители студии несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному", — отмечают журналисты.
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