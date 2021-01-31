Журналиста и члена СПЧ Николая Сванидзе задержали у станции метро "Сухаревская". Однако сейчас его уже отпустили из-под стражи.
Об этом Сванидзе сам рассказал РИА "Новости".
"Задержали, но уже отпустили. Причину мне не указали. Мы с моим коллегой по Совету по правам человека просто стояли. Подошли, меня задержали, повели в автозак. Это выход из метро Сухаревская. Я приехал наблюдателем от Совета по правам человека", — пояснил журналист.
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