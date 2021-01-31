Ранее задержанного Николая Сванидзе отпустили

Журналиста и члена СПЧ Николая Сванидзе задержали у станции метро "Сухаревская". Однако сейчас его уже отпустили из-под стражи.

Об этом Сванидзе сам рассказал РИА "Новости".