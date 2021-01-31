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Тарпищев: Ельцин спас Россию от гражданской войны

Общество

Первому президенту России Борису Ельцину могло бы исполниться ровно 90 лет 1 февраля. Об этом напомнил его близкий друг и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его мнению, Ельцин спас страну от гражданской войны.

"Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно", — считает Тарпищев.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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