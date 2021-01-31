Тарпищев: Ельцин спас Россию от гражданской войны

Первому президенту России Борису Ельцину могло бы исполниться ровно 90 лет 1 февраля. Об этом напомнил его близкий друг и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его мнению, Ельцин спас страну от гражданской войны.