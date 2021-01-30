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Андрей Столяров назначен врио главы территории "Сириус"

Общество

Президент России Владимир Путин назначил временное исполняющего обязанности главы территории "Сириус". Им стал Андрей Столяров.

Приказ о назначении опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", — сказано в указе.

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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