Президент России Владимир Путин назначил временное исполняющего обязанности главы территории "Сириус". Им стал Андрей Столяров.
Приказ о назначении опубликован на сайте Кремля.
"Назначить Столярова Андрея Олеговича временно исполняющим обязанности главы федеральной территории "Сириус" до назначения главы администрации федеральной территории "Сириус", — сказано в указе.
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