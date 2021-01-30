В Госдуму России поступило предложение запретить популярный эмодзи "огонь", поскольку символ "формирует легкомысленное отношение" к противопожарной безопасности.
С такой инициативой выступил бизнесмен Антон Оника, который является владельцем компании, занимающейся противопожарной безопасностью.
"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — считает предприниматель.
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?