Массовые беспорядки являются инструментом в руках людей, которые хотят свергнуть нынешнюю власть.

Об этом напомнила депутат Госдумы Наталья Поклонская, призвавшая россиян не участвовать в несанкционированных акциях, которые намечены на 31 января.

"Я призываю каждого человека к благоразумию и собственному мнению. Не поддавайтесь на красивые лозунги о справедливости из уст людей, которые сами понятия не имеют, что это такое", — написала парламентарий в Telegram-канале.