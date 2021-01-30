Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не привлекать детей в политику и не провоцировать их на беспорядки.
Священнослужитель признал, что в стране существуют проблемы, однако, по его мнению, их нужно решать не путём насилия.
"Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы", — отметил представитель РПЦ.
Иларион сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась перед Октябрьской революцией, когда появились "всякие пропагандисты".
Андрей Миронов рассказал, что поддерживают Навального не только западные структуры, но и серьёзные силы внутри страны. Какая борьба идёт в верхах российской власти?