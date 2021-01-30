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В РПЦ призвали не вовлекать детей в политику

Общество

Глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не привлекать детей в политику и не провоцировать их на беспорядки.

Священнослужитель признал, что в стране существуют проблемы, однако, по его мнению, их нужно решать не путём насилия.

"Но это не повод для того, чтобы призывать подростков выходить на улицы", — отметил представитель РПЦ.

Иларион сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась перед Октябрьской революцией, когда появились "всякие пропагандисты".

Автор: Алексей Корнеев, Куратор: Наталия Красовская
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