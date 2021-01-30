На Украине мужчина узнал, что умер ещё год назад

На Украине мужчина случайно узнал, что его похоронили ещё год назад. Он нарушил правила дорожного движения и был оштрафован. Однако полицейские выяснили, что выписали штраф человеку, который числится умершим.

В ходе длительных разбирательств стало известно, что брат мужчины имел проблемы с законом и при поступлении в больницу назвался его именем. Там он умер от пневмонии, полицейские же не подтвердили его личность, а записали в реестр под именем, которое он назвал при госпитализации.

Теперь мужчина пытается восстановить свои права и доказать, что он на самом деле жив.