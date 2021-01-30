Покойный президент России удивлял окружающих своими кулинарными пристрастиями.
Первому президенту России Борису Ельцину нравилось после рыбалки готовить уху "с дымком".
Бывший пресс-секретарь Бориса Николаевича Сергей Ястржембский вспомнил о необычном рецепте рыбного супа, который приобретал особый привкус после некоторых хитрых манипуляций.
Президент выхватывал из горящего костра обугленное полено и погружал его в суп.
"Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт", — рассказал Ястржембский РИА "Новости".
Бывший пресс-секретарь отметил, что Ельцин в процессе рыбной ловли был необыкновенно азартен и очень не любил уступать первенство. Особенную конкуренцию Борис Николаевич чувстовал в лице премьер-министра Японии, который тоже был заядлым рыбаком.
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