Ястржембский рассказал о ритуале Бориса Ельцина макать полено в суп

Покойный президент России удивлял окружающих своими кулинарными пристрастиями.

Первому президенту России Борису Ельцину нравилось после рыбалки готовить уху "с дымком".

Бывший пресс-секретарь Бориса Николаевича Сергей Ястржембский вспомнил о необычном рецепте рыбного супа, который приобретал особый привкус после некоторых хитрых манипуляций.

Президент выхватывал из горящего костра обугленное полено и погружал его в суп.

"Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт", — рассказал Ястржембский РИА "Новости".

Бывший пресс-секретарь отметил, что Ельцин в процессе рыбной ловли был необыкновенно азартен и очень не любил уступать первенство. Особенную конкуренцию Борис Николаевич чувстовал в лице премьер-министра Японии, который тоже был заядлым рыбаком.