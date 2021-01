Жительница Великобритании стала звездой TikTok в 110 лет

Недавно Эми Хокинс отметила 110-летие. Она является самым возрастным жителем Южного Уэльса. А теперь, возможно, и старейшей звездой соцсети TikTok.

Во время пандемии коронавируса и введённым в Великобритании тотальным локдауном Эми Хокинс поняла, как ей повезло. Все четыре поколения её семьи живут в одном доме в Монмутшире, и пандемия не разлучила их.

"Я не могу себе представить, как это ужасно, когда старики живут одни, без того, чтобы к ним кто-то подошёл и обнял. Честно говоря, об этом просто невыносимо думать", — говорит её дочь Розмари Моррис.

24 января Эми Хокинс отметила 110-й день рождения. В честь юбилея она исполнила в кругу семьи маршевую песню британской армии "Долог путь до Типперэри" (It's a Long Way to Tipperary) и станцевала со своим 14-летним правнуком Сашей Фрименом.

Записанные ролики Саша выложил в TikTok, и прабабушка проснулась знаменитой. Как пояснил сам подросток, он сделал это, чтобы "поделиться бабушкой" со школьными друзьями, которые не видят своих бабушек и дедушек из-за карантина.