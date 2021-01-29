Роскомнадзор пригрозил соцсетям штрафами и блокировкой

В случае неудаления запрещённой к распространению информации российское законодательство позволяет её заблокировать, напомнили соцсетям в Роскомнадзоре.

Ранее Роскомнадзор ограничивался предупреждениями о недопустимости распространения в социальных сетях информации, содержащей призывы к участию в несанкционированных акциях протеста. В дни, предшествовавшие незаконным митингам 23 января, этим особенно отличился TikTok. Подобный контент был также замечен в Facebook, Telegram и "ВКонтакте". Теперь представителям этих соцсетей придётся объясняться с надзорным ведомством.

"Роскомнадзор направил в адрес руководства социальных сетей письма с требованием прибыть для разъяснения ответственности указанных платформ за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях", — сообщается на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве также напомнили, что подобная халатность в отношении запрещённого контента может обойтись соцсетям от 800 тысяч до 4 миллионов рублей административного штрафа по ст. 13.41 КоАП РФ. А повторное нарушение увеличит штраф до 10% от общей суммы годовой выручки.