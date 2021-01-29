В России появятся специалисты по созданию искусственного мяса

Пилотный проект по подготовке специалистов, владеющих технологией создания мяса в лабораторных условиях, будет запущен в Казанском федеральном университете.

На разработку соответствующей программы "Роснано" выделило грант в размере 8 миллионов рублей.

"Дебютную" группу студентов планируется набрать уже через полгода.

Начальный этап разработки мясных продуктов уже завершён, заявил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Первая биомасса получена. Теперь предстоит разработать правила работы на 3D-принтере. Также планируется создать более дешёвые мышечные клетки.